"Validé" : découvrez la BO de la série !

Canal + a dévoilé les rappeurs qui posent pour la BO de sa série "Validé" !

Les séries font désormais intégralement partie du paysage culturel mondial, certaines sont mêmes très attendues et surveillées de près. Parmi celles qu'on attend ici en France, la prochaine création de Canal +, "Validé", figure en bonne place. Surtout chez les fans de rap, car la série raconte justement l'histoire d'un rappeur français qui se retrouve validé du jour au lendemain par une star du milieu. De plus elle est réalisée et mise en scène par Franck Gastambide, grand passionné de rap français et devrait donc être fidèle à ce qui se passe un peu dans notre musique. La série sera disponible le 20 Mars pour les abonnés Canal.

Le rap français a ses héros. Il a maintenant sa série. ????✔

La BO inspirée de Validé arrive elle aussi le 20 mars, avec un incroyable line up : @ninhosdt @sopranopsy4 @MaitreGIMS @Lacrim_Officiel @officielniro @SamsOfficiel @HatikYo et ce n'est pas fini... ???? pic.twitter.com/1sV2J59Ljw — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) February 26, 2020

Mais si la série est attendue par les fans de rap français, c'est aussi parce que des rappeurs y joueront un rôle à l'écran comme Hatik par exemple. Ou parce que la Bande Originale de l'oeuvre sera assurée par les stars du rap FR, comme nous l'a révélé Canal + aujourd'hui dans un Tweet. Via un petit teaser vidéo, la chaîne nous annonce qu'on aura droit à la présence de Lacrim, Soprano, Ninho, Niro, Gims, DA Uzi, Hatik, Hornet la Frappe, RK et de très nombreux autres artistes qui se sont tous donné rendez-vous pour ambiancer le projet.

La bande originale pourrait donc bien faire autant de bruit que la série elle-même. La BO arrivera en même temps que la série, on a donc déjà hâte d'être le 20 Mars pour découvrir "Validé" et les titres qui vont avec !