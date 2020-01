Kery James : "Banlieusards" est le 3e film le plus regardé de Netflix en 2019

Netflix vient de dévoiler son top, et "Banlieusards" de Kery James est dedans !

"Banlieusards", le film de Kery James cartonne ! Netflix vient de sortir le top 10 de ses oeuvres les plus visionnées et le long-métrage du rappeur a sa place : il se classe 3ème !

On peut dire que Kery James revient de loin. Ca faisait cinq ans qu’il essayait de trouver des diffuseurs pour son film "Banlieusards". Après s’être pris vents sur vents, le rappeur et sa co-réalisatrice Leïla Sy, ont décidé de le diffuser sur la plateforme à succès Netflix. Bingo, elle a accepté ! Et on peut dire qu’elle a bien fait puisque le long-métrage se place en troisième position du top des films les plus regardés sur Netflix.

Un top par ci, un top par là, il fallait bien qu'on fasse le nôtre : voici le top de l'année des séries/films/documentaires Netflix les plus populaires en France. pic.twitter.com/Bc2JuXURxv — Netflix France (@NetflixFR) December 30, 2019

On vous fait un petit résumé du film si vous êtes passés à côté, ne sait-on jamais. C’est l’histoire de la famille Traoré, une mère seule vivant avec ses trois fils. Kery joue Demba, l’ainé de la famille, qui est trafiquant de drogues et qui ne cesse de faire des séjours en prison. Le cadet, Soulaymaan est étudiant en droit, il cherche à responsabiliser l’état quant à la situation de "ceux qui n'font pas toujours ce qu'on attend d'eux". Le benjamin, Noumouké, est un adolescent de 15 ans en échec scolaire qui cherche à savoir sur lequel de ses grand frères il doit prendre exemple pour son avenir.

En une semaine, "Banlieusards" a été visionné par presque 3 millions de personnes. Le succès est là.

Bien joué Kery, bien joué Netflix…