J. Cole et son crew Dreamville balancent le teaser d’un futur film documentaire sur “Revenge of the Dreamers III” !

J. Cole dévoile 30 secondes de teaser du futur film documentaire sur la conception de l’album de son label !

La sortie de “Revenge of the Dreamers III” approche à grand pas ! Réalisé par le collectif de Dreamville, le projet devrait très bientôt faire l’objet d’un documentaire. C’est en tout cas ce qu’a annoncé J. Cole, la tête pensante de l’album via son compte twitter hier, avec un teaser de 30 secondes que vous pouvez également retrouver sur YouTube.

Une vidéo entrecoupée de plusieurs plans des différents rappeurs, chanteurs et producteurs de talent qu’on retrouve en plein travail en compagnie du collectif Dreamville.

En effet, les artistes du label ne sont pas les seuls à avoir participé à la réalisation de l’album. En plus des Bas, Omen, Cozz et autres J.I.D, de nombreux guests de marque, invités lors des sessions studio d’enregistrements du disque ayant eu lieu en janvier dernier, pourraient être présents sur le projet à la demande de J. Cole.

Rick Ross, Lil Baby,Ski Mask The Slump God, Dreezy ou encore Ty Dolla $ign, la liste des collaborations possibles est longue et alléchante.

“Allons quelque part s’enfermer et invitons un groupe de producteurs et d’artistes extérieurs à venir taffer avec nous juste pour faire cet album” - J. Cole

Une partie de ces featurings est d’ailleurs déjà disponible puisque Dreamville a dévoilé “Down Bad” et “Got Me”, deux extraits inédits du projet que vous pouvez découvrir sur vos plateformes de streaming mais aussi sur YouTube.



Beaucoup de teasing donc pour le futur disque du label New-Yorkais dont la date de sortie reste encore inconnu du public.