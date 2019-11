Kanye West : "Jesus Is King" est numéro 1 au Billboard

Avec "Jesus Is King", Kanye prend la tête du Billboard 200.

Nouvel album ? Nouveau record pour Kanye West ! A peine livré à ses fans, "Jesus Is King" fait ses débuts au premier rang du classement Billboard 200.

Kanye West, c'est le big boss. Ca ne fait aucun doute. Il est le padre du rap game. Le mari de Kim Kardashian, prend des risques fous avec "Jesus Is King". Il ne faut pas oublier qu’il nous sort un album plus qu’atypique. Un opus 100% religieux. Et pourtant c’est de la bombe ! Il bat tous les records. Pour rappel, dès qu'il a été lâché, le petit bijou de Kanye a battu un record d'écoutes sur Spotify. Et c'est pas fini ! Aujourd'hui, un peu plus d'une semaine après sa sortie, il prend la première place du top Billboard 200.

"Ce total comprend 264 000 album vendus. Dont 109 000 ventes d'albums traditionnels. L'album a également enregistré 196,9 millions de flux audio à la demande." affirme le Billboard.

C’est son neuvième album consécutif à atteindre la tête du podium. Le seul projet du rappeur de Chicago à ne pas avoir pris la première place a été "The College Dropout". Mais c’était à ses débuts ! On lui pardonne…

"Ye", le précédent opus de celui qui affirme avoir remboursé ses dettes grâce à Jésus, avait généré 208 000 ventes lors de sa sortie en juin 2018. Le rappeur ne cesse de monter en grade.

Aujourd’hui encore, c’est JAY-Z qui possède le plus grand nombre d’albums qui sont direct entrés en top 1 dans le billboard. 14 au total. Sauf que pour lui, il ne s’agit pas de réussites consécutives.

Alors que pour Kanye si. "Jesus Is King" détient également la deuxième plus grande semaine de vente de l’année pour un album R & B / Hip-Hop, juste derrière l’album de Post Malone "Hollywood's Bleeding".



Celui qui a déclaré vouloir faire la paix avec Drake, prévoit de partir immédiatement en tournée pour l'album, bien qu'il n'ait pas encore révélé les dates.