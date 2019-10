Vald continue sa promo... à Dubaï !

Après Tokyo et New York, Vald fait sa promo à Dubaï.

Le 11 octobre prochain, Vald sort un nouvel album : « Ce monde est cruel ». Il est donc temps pour lui d’assurer la promo de son nouveau projet. Après s’être rendu à Tokyo et New-York, Vald est à Dubaï !



Le jour tant attendu arrive. On prend son agenda et on note que le 11 octobre notre Vald international sort son nouvel opus. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le rappeur a fait les choses en grand. Il aurait pu, comme tous les artistes, faire sa promotion aux quatre coins de la France. C’est très mal le connaître. Il a décidé de la faire dans d’autres pays ! Choix culotté mais plutôt judicieux.

Sa communication ? Des affiches dans plusieurs pays : Japon, US… Et maintenant Dubai !

Comment on est au courant de ça ? Grâce à son instagram évidemment ! C’est l’outils majeur de la communication de l’artiste. Il a publié une photo au pied du Burj Khalifa, situé dans un nouveau quartier : Downtown Burj Khalifa. Bien joué champion !