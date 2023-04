L'occasion de fêter ses 25 ans de carrière.

Réputé pour son cadre et sa méthode intimiste, le Tiny Desk Concert est devenu une référence pour les auditeurs et un passage prisé pour les artistes. Pour ses 25 ans de carrière, Trina s'est essayé à l'exercice en interprétant cinq de ses titres : "Mama", "Da Baddest Bitch", "Single Again", "Here We Go", "Nann N****".