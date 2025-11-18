La Rvfleuze à l'aise dans "Money In The Bank"

La Rvfleuze a des refs de foot, des refs de catch, des refs de Formule 1? mais où va-t-il s'arrêter ?

La Rvfleuze continue sereinement son ascension, semaine après semaine. Le rappeur du 19ème arrondissement vient de dévoiler le clip de "Money In The Bank" et comme souvent avec lui, le morceau est rempli de références à l'univers sportif, tout comme le clip. Rien que le nom, fait d'ailleurs référence à un évènement bien connu des amateurs de WWE. Pour revenir sur la musique, c'est un morceau dans le plus pur style La Rvfleuse : une instru drille bien énervée, dans une ambiance menaçante, et lui qui multiplie les punchlines par-dessus. La formule marche, pourquoi la changer ?