La Rvfleuze à l'aise dans "Money In The Bank"

La Rvfleuze à l'aise dans "Money In The Bank"

La Rvfleuze a des refs de foot, des refs de catch, des refs de Formule 1? mais où va-t-il s'arrêter ?

La Rvfleuze continue sereinement son ascension, semaine après semaine. Le rappeur du 19ème arrondissement vient de dévoiler le clip de "Money In The Bank" et comme souvent avec lui, le morceau est rempli de références à l'univers sportif, tout comme le clip. Rien que le nom, fait d'ailleurs référence à un évènement bien connu des amateurs de WWE. Pour revenir sur la musique, c'est un morceau dans le plus pur style La Rvfleuse : une instru drille bien énervée, dans une ambiance menaçante, et lui qui multiplie les punchlines par-dessus. La formule marche, pourquoi la changer ?

Tags :
rap-fr musique nouveaute clip sortie la-rvfleuze money-in-the-bank
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Gold
  • Generations Freestyle
  • Generations Rap U.S
  • Generations RAP U.S Gold
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations Sport
  • Generations Funk
  • Generations Soul
  • Generations SlowJam
  • Generations Drill
  • Generations R&B
  • Generations R&B Gold
  • Generations Dancehall
  • Generations Reggaeton
  • Generations Afrobeat
  • Generations Girl
  • Generations Ninho
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Genezio
  • Generations 101.5 Lyon