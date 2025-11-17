Lesram fidèle à lui-même dans "Takita"

En attendant "Malvado", Lesram continue de kicker salement à chaque apparition.

Plus que quelques jours avant la sortie de "Malvado", le nouvel album de Lesram qui sera disponible ce vendredi. Pour nous faire patienter jusque là, le rappeur du 93 a décidé de nous dévoiler le clip d'un morceau extrait de l'album, "Takita". Un morceau dans lequel il est fidèle à lui-même, il se pose en spectateur de ce monde de fou, un peu amer, désabusé, mais on tient surtout à saluer le travail du clip, très bien mis en scène avec de sacrés plans. On le retrouve enfermé dans un ascenseur, qui s'ouvre de temps en temps sur le monde, montrant à chaque fois des scènes très différentes. On vous laisse checker tout ça !