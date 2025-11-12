Leto mitraille l'instru avec La Mano 1.9 sur "Zombie m'appelle"

Leto mitraille l'instru avec La Mano 1.9 sur "Zombie m'appelle"

Ce que propose Leto depuis le début de l'année 2025, c'est beaucoup trop fort.

Qui peut stopper Leto ? En 2025, personne. Le rappeur du 17ème arrondissement est sur un run de malade mental avec 3 projets sortis dans l'année. Des projets remplis de bangers et de gros titres énervés, bien kickés, on adore ! En voici d'ailleurs un supplémentaire : il vient de sortir le clip de "Zombie M'appelle", en feat avec La Mano 1.9, extrait de son tout dernier album en date, "Thug Ceremony". Et franchement, c'est encore une dinguerie. Pas sa plus grosse performance lyricale de l'année, mais l'énergie est folle et La Mano 1.9 vient vraiment apporter quelque chose de fort au morceau. Bref, encore une réussite pour Mozart Capitaine Jackson !

Tags :
rap-fr nouveaute clip leto sortie la-mano-1-9 zombie-m-appelle
