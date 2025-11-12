Jul à Paris pour le clip de "Nostalgique"

Jul à Paris pour le clip de "Nostalgique"

Pour le clip du premier extrait de son album "TP sur TP", Jul a décidé de se mettre en scène dans la capitale.

Qui dit fin d'année, dit aussi que c'est bientôt l'heure du nouvel album de Jul. "TP sur TP" a été annoncé pour le mois de décembre, et pour nous faire patienter jusque là, le J a décidé de dévoiler le premier extrait clippé du projet. Le morceau s'appelle "Nostalgique", et on y trouve un Jul qui alterne entre couplets chantés sous autotune et des passages plus kickés. AU niveau des images, le rappeur s'est invité à Paname, dans tous les coins les plus emblématiques de la capitale, qui ont été modifiés pour intégrer l'univers du J grâce à l'IA. On vous laisse découvrir tout ça !

Tags :
rap-fr musique nouveaute clip jul sortie nostalgique tp-sur-tp
