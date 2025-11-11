Sam déterminé à s'en sortir dans "Trop Zoné"

Sam est clairement une des bonnes surprises de cette fin d'année 2025.

Il y a un an, presque personne ne le connaissait. Mais depuis cette période, Sam a progressé de fou, surtout en terme de popularité. Car niveau rap, il n'y avait pas beaucoup de progrès à faire. L'artiste maîtrise bien ses fondamentaux, les placements sont bons, le ton est sérieux, l'attitude est déterminée, bref, le rappeur rennais va probablement continuer à faire parler de lui encore longtemps. Et s'il fallait des preuves, on vous invite à regarder son nouveau clip, "Trop Zoné", extrait de son projet "2ème mi-temps" sorti fin octobre. Dans une ambiance bien crapuleuse et menaçante, le rappeur nous parle de son vécu, et de son envie de s'en sortir. Banal, peut-être, mais il le fait très bien, on vous laisse vérifier.