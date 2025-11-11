Dadi découpe dans "GTA 6"

Le rappeur révélé par sa participation à "Nouvelle Ecole" semble être de plus en plus violent au fur et à mesure des semaines.

Dadi a parcouru pas mal de chemin depuis sa participation à "Nouvelle Ecole". Premières certifs, grosses scènes, on voit que le gars franchit les palliers comme il faut et il le prouve encore avec son nouveau clip, "GTA 6". On ne sait pas si ça annonce un nouveau projet, mais si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle car son niveau sur ce morceau est très solide. Le flow est rapide, mais bien calibré, il y a quelques bonnes punchlines, ça découpe fort, bref, on a hâte de voir la suite de son évolution ! Et vous ?