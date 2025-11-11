Dadi découpe dans "GTA 6"

Dadi découpe dans "GTA 6"

Le rappeur révélé par sa participation à "Nouvelle Ecole" semble être de plus en plus violent au fur et à mesure des semaines.

Dadi a parcouru pas mal de chemin depuis sa participation à "Nouvelle Ecole". Premières certifs, grosses scènes, on voit que le gars franchit les palliers comme il faut et il le prouve encore avec son nouveau clip, "GTA 6". On ne sait pas si ça annonce un nouveau projet, mais si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle car son niveau sur ce morceau est très solide. Le flow est rapide, mais bien calibré, il y a quelques bonnes punchlines, ça découpe fort, bref, on a hâte de voir la suite de son évolution ! Et vous ?

Tags :
rap-fr musique nouveaute clip sortie nouvelle-ecole dadi gta-6
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Gold
  • Generations Freestyle
  • Generations Rookie
  • Generations Rap U.S
  • Generations RAP U.S Gold
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations G-Funk
  • Generations Genezio
  • Generations Drill
  • Generations UK
  • Generations R&B
  • Generations Funk
  • Generations Soul
  • Generations SlowJam
  • Generations NewJack
  • Generations R&B Gold
  • Generations Jazz Funk
  • Generations New R&B
  • Generations Reggae
  • Generations Dancehall
  • Generations Reggaeton
  • Generations Afrobeat
  • Generations West Indies
  • Generations 90's
  • Generations 2000
  • Generations 2010
  • Generations Ninho
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Rohff
  • Generations La Fouine
  • Generations TikTok
  • Generations Girl
  • Generations Poulet Braisé
  • Générations Hype
  • Generations Marseille
  • Generations 101.5 Lyon
  • Generations Belgique
  • Générations 69
  • Generations TikTok
  • Generations Sport
  • Generations Rap Hits