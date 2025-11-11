Kaaris de retour avec le clip de "Goal Volant"

Un bon morceau bien hardcore de Kaaris, ça faisait longtemps !

Les featurings avec Triangle des Bermudes, on dirait que c'est terminé pour l'instant ! Car le Dozo est de retour en mode hardcore. Kaaris vient en effet de dévoiler le clip de "Goal Volant" et on dirait bien qu'il est dans le même mood que le Riska des débuts : tout déchirer c'est le scénario. Un morceau bien sombre, sur une prod assez minimaliste avec très peu de notes, le rappeur de Sevran déroule et découpe, tout en egotrip et en lyrics crapuleux. Est-ce que ça annonce un nouvel album pour le Dozo ? On l'espère !