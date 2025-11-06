GLK met tout le monde d'accord avec "Murder #1", en feat avec HMZ, 2 Mètres, Python Loco et JKSN

Un casting de découpeurs d'instrus pour un morceau qui pue la street et la crapulerie, on valide fort.

On a de grosses sorties prévues cette semaine, avec du Leto au programme, et plein d'autres. Mais ce qui a retenu notre attention jusqu'ici, c'est cet énorme featuring bien crapuleux entre GLK, HMZ, 2 Mètres, Python Loco et JKSN, "Murder #1". Une grosse bagarre amicale au micro, entre des rappeurs de plusieurs générations, du 93 et du 92, dans une ambiance bien street, bien voyou, et où les rappeurs ont décidé de découper ça salement. Pas grand chose à ajouter, on vous laisse admirer la violence du bail. Et si ça s'appelle "Murder #1", c'est qu'il y a peut-être d'autres épisodes prévus Autant vous dire qu'on a hâte de voir la suite !