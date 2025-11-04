Dinos et Bamby bluffants sur le clip de "Paulin Paulin Paulin"

Dinos et Bamby bluffants sur le clip de "Paulin Paulin Paulin"

Un clip dans un délire à la fois très luxure, et très street, Dinos est clairement sur une nouvelle DA.

Après avoir mis à peu près tout le monde d'accord en rappant de manière "classique", Dinos semble être parti sur une nouvelle DA avec son projet "AAA" sorti il y a quelques semaines. Une DA plus chantée, plus ouverte peut-être, et il le prouve encore cette semaine avec le clip de "Paulin Paulin Paulin", en référence à la marque de décoration d'intérieur, extrait du projet. Un titre en featuring avec Bamby, qui fait un taff incroyable sur le morceau, et un clip en noir et blanc très réussi. Franchement, on trouve ça lourd, et vous ?

Tags :
rap-fr nouveaute clip sortie dinos bamby paulin-paulin-paulin
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Gold
  • Generations Freestyle
  • Generations Rookie
  • Generations Rap U.S
  • Generations RAP U.S Gold
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations G-Funk
  • Generations Genezio
  • Generations Drill
  • Generations UK
  • Generations R&B
  • Generations Funk
  • Generations Soul
  • Generations SlowJam
  • Generations NewJack
  • Generations R&B Gold
  • Generations Jazz Funk
  • Generations New R&B
  • Generations Reggae
  • Generations Dancehall
  • Generations Reggaeton
  • Generations Afrobeat
  • Generations West Indies
  • Generations 90's
  • Generations 2000
  • Generations 2010
  • Generations Ninho
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Rohff
  • Generations La Fouine
  • Generations TikTok
  • Generations Girl
  • Generations Poulet Braisé
  • Générations Hype
  • Generations Marseille
  • Generations 101.5 Lyon
  • Generations Belgique
  • Générations 69
  • Generations TikTok
  • Generations Sport
  • Generations Rap Hits