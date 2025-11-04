Dinos et Bamby bluffants sur le clip de "Paulin Paulin Paulin"

Un clip dans un délire à la fois très luxure, et très street, Dinos est clairement sur une nouvelle DA.

Après avoir mis à peu près tout le monde d'accord en rappant de manière "classique", Dinos semble être parti sur une nouvelle DA avec son projet "AAA" sorti il y a quelques semaines. Une DA plus chantée, plus ouverte peut-être, et il le prouve encore cette semaine avec le clip de "Paulin Paulin Paulin", en référence à la marque de décoration d'intérieur, extrait du projet. Un titre en featuring avec Bamby, qui fait un taff incroyable sur le morceau, et un clip en noir et blanc très réussi. Franchement, on trouve ça lourd, et vous ?