LauCarré met les choses au clair dans "J'ai perdu Nouvelle Ecole"

LauCarré met les choses au clair dans "J'ai perdu Nouvelle Ecole"

Après sa sortie précoce de l'émission, LauCarré livre tout ce qu'il a sur le cœur.

Dans tous les télécrochets style "Star Ac" ou autre, il y a majoritairement des perdants, puisqu'il n'y a qu'un seul vainqueur par saison. Et ça ne fait pas d'eux des moins bons artistes, juste des gens qui collent moins à ce que le programme veut renvoyer en termes d'image. Quand LauCarré s'est fait sortir dès le premier épisode de la saison 4 de "Nouvelle Ecole", forcément, ça a taillé sec, et ça a clairement atteint le rappeur. Au point qu'il décide de livrer tout ce qu'il a sur le cœur dans son nouveau clip, qu'on vous propose de découvrir jusqu'ici. Un morceau assez poignant et assez bien tourné, force à lui pour la suite !

Tags :
rap-fr nouveaute clip sortie nouvelle-ecole laucarre saison-4
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Gold
  • Generations Freestyle
  • Generations Rookie
  • Generations Rap U.S
  • Generations RAP U.S Gold
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations G-Funk
  • Generations Genezio
  • Generations Drill
  • Generations UK
  • Generations R&B
  • Generations Funk
  • Generations Soul
  • Generations SlowJam
  • Generations NewJack
  • Generations R&B Gold
  • Generations Jazz Funk
  • Generations New R&B
  • Generations Reggae
  • Generations Dancehall
  • Generations Reggaeton
  • Generations Afrobeat
  • Generations West Indies
  • Generations 90's
  • Generations 2000
  • Generations 2010
  • Generations Ninho
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Rohff
  • Generations La Fouine
  • Generations TikTok
  • Generations Girl
  • Generations Poulet Braisé
  • Générations Hype
  • Generations Marseille
  • Generations 101.5 Lyon
  • Generations Belgique
  • Générations 69
  • Generations TikTok
  • Generations Sport
  • Generations Rap Hits