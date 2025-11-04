LauCarré met les choses au clair dans "J'ai perdu Nouvelle Ecole"

Après sa sortie précoce de l'émission, LauCarré livre tout ce qu'il a sur le cœur.

Dans tous les télécrochets style "Star Ac" ou autre, il y a majoritairement des perdants, puisqu'il n'y a qu'un seul vainqueur par saison. Et ça ne fait pas d'eux des moins bons artistes, juste des gens qui collent moins à ce que le programme veut renvoyer en termes d'image. Quand LauCarré s'est fait sortir dès le premier épisode de la saison 4 de "Nouvelle Ecole", forcément, ça a taillé sec, et ça a clairement atteint le rappeur. Au point qu'il décide de livrer tout ce qu'il a sur le cœur dans son nouveau clip, qu'on vous propose de découvrir jusqu'ici. Un morceau assez poignant et assez bien tourné, force à lui pour la suite !