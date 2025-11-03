Anyme dévoile le clip de "Toute la nuit" pour le GP Explorer

Anyme dévoile le clip de "Toute la nuit" pour le GP Explorer

Finalement, on dirait que la musique ça devient sérieux pour Anyme !

Anyme est devenue une personnalité incontournable en 2025. Le créateur de contenu, surtout connu pour son humour et ses imitations, est devenu l'une des personnalités les plus suivies sur le web en l'espace d'un an. Et il a visiblement envie de se lancer dans la musique de manière un peu plus sérieuse, un peu comme Mister V à l'époque. En tout cas, c'est ce qu'on comprend après la sortie du clip de "Toute la nuit", son morceau fait pour le projet du GP Explorer 3. Un titre avec une instru 2-step, accompagné par un clip tourné en grande partie pendant des sessions de simulateur de conduite, probablement lors de l'entraînement pour le GP. Tout ça est plutôt travaillé, franchement, on est curieux de voir comment il va évoluer s'il continue sur cette voie !

Tags :
musique nouveaute clip sortie toute-la-nuit gp-explorer anyme
