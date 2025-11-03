Josman envoie le clip de "Spotlights" rempli de refs

Josman envoie le clip de "Spotlights" rempli de refs
Source image : Instagram de Josman

Josman vient de sortir un des meilleurs projets de l'année, et ça, ça valait bien un clip !

Qui peut se poser à la table de Josman et dire "j'ai sorti un meilleur album que toi" ? En 2025, en tout cas, pas grand monde : le rappeur vient de dévoiler "Dom Perignon Crying", et il a encore une fois mis tout le monde d'accord. Si vous n'avez pas encore écouté, on vous propose un aperçu avec "Spotlights", dont le clip est sorti il y a deux jours. Un clip avec beaucoup d'IA, mais fait de manière plutôt intelligente avec plein de références issues de la culture populaire. On n'est pas forcément fans, mais par contre, les couplets sont toujours aussi bien rappés, et ça, personne ne peut nier !

Tags :
rap-fr musique nouveaute clip album josman sortie spotlights
