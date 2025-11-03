Landy s'invite dans les "Beaux Quartiers"

Nouveau morceau rempli de mélo pour Landy, et ça fonctionne plutôt bien !

Ce qui est incroyable avec Landy, c'est sa constance. Le rappeur de Saint-Denis ne figure pas souvent dans les discussions quand il s'agit de désigner le "meilleur rappeur du moment", mais pourtant, à chaque fois qu'il sort un clip, les millions de vues sont au rendez-vous. Et ça devrait encore être le cas avec ce nouveau single clippé, "Beaux Quartiers". Un morceau tout en mélo, et en égotrip, normal au vu du titre. Pour le clip, en revanche, on le retrouve en mode gros gammos/parking, avec le fameux lance-flamme, le joujou préféré de nos rappeurs français en ce moment : Naza, Guy2Bezbar, RK, et maintenant Landy.