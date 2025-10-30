Wejdene de retour avec le clip de "Invincible"

Wejdene continue sa métamorphose, avec un changement de cap radical depuis plusieurs mois maintenant. Celle qui s'était faite connaître avec "Anissa" a depuis complètement lâché cette image très jeune, pour évoluer vers quelque chose de plus RnB, de plus adulte, et ça lui va plutôt bien ! La preuve, avec la sortie de son nouveau clip "Invincible", dans lequel on retrouve une vibe RnB très 90/2000. Un titre dans lequel on retrouve la chanteuse qui nous parle de son parcours du fait qu'elle s'émancipe et que ça ne plait pas à certaines personnes, mais maintenant, elle se sent invincible. Si on ajoute à ça le côté esthétique très réussi, on pourrait bien avoir droit à un nouveau succès du côté de Wejdene !