Wejdene de retour avec le clip de "Invincible"

La nouvelle DA de Wejdene est toujours aussi efficace, la preuve en images.

Wejdene continue sa métamorphose, avec un changement de cap radical depuis plusieurs mois maintenant. Celle qui s'était faite connaître avec "Anissa" a depuis complètement lâché cette image très jeune, pour évoluer vers quelque chose de plus RnB, de plus adulte, et ça lui va plutôt bien ! La preuve, avec la sortie de son nouveau clip "Invincible", dans lequel on retrouve une vibe RnB très 90/2000. Un titre dans lequel on retrouve la chanteuse qui nous parle de son parcours du fait qu'elle s'émancipe et que ça ne plait pas à certaines personnes, mais maintenant, elle se sent invincible. Si on ajoute à ça le côté esthétique très réussi, on pourrait bien avoir droit à un nouveau succès du côté de Wejdene !

