Lesram prouve qu'il est un des meilleurs kickeurs de France avec sa "Live Session Malvado"

Pour annoncer son album, rien de mieux qu'un gros freestyle au milieu des bâtiments. Merci Lesram pour les travaux.

Beaucoup d'auditeurs de rap trouvent qu'on a de moins en moins de mecs qui savent kicker dans le game. Lesram est clairement là pour les faire mentir. Le rappeur du 93 vient de prouver qu'il est bien un des meilleurs kickeurs du game avec sa "Live Session Malvado". Un clip tourné au milieu de la cité, avec toute son équipe derrière lui, un peu en hommage à son célèbre Grünt 54 d'il y a deux ans. Cette fois, l'artiste nous propose cette vidéo dans le cadre du teasing de son album "Malvado", qui arrive fin novembre, et au vu de la qualité de son freestyle, autant vous dire qu'on guette ça avec impatience. Et vous ?

