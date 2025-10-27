Rim'K et Genezio portent le "Numéro 23"

Comme Jordan, Rim'k et Genezio sont les maîtres dans leur domaine.

Les anénes passent, mais il y a une chose qui ne change pas : Rim'K continuera à faire des hits. Et cette fois, c'est en compagnie de Genezio que le rappeur du 113 a décidé de pondre son nouveau tube. Il s'appelle "Numéro 23", comme le fameux numéro porté par Jordan chez les Bulls, et franchement, c'est encore bien réussi. La topline et la mélo sont bonnes, l'egotrip est bien ficelé, et malgré les allures de tubes, on garde quand même un aspect très rap, et ça fonctionne bien. Qu'en pensez-vous ?