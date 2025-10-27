Rim'K et Genezio portent le "Numéro 23"

Rim'K et Genezio portent le "Numéro 23"

Comme Jordan, Rim'k et Genezio sont les maîtres dans leur domaine.

Les anénes passent, mais il y a une chose qui ne change pas : Rim'K continuera à faire des hits. Et cette fois, c'est en compagnie de Genezio que le rappeur du 113 a décidé de pondre son nouveau tube. Il s'appelle "Numéro 23", comme le fameux numéro porté par Jordan chez les Bulls, et franchement, c'est encore bien réussi. La topline et la mélo sont bonnes, l'egotrip est bien ficelé, et malgré les allures de tubes, on garde quand même un aspect très rap, et ça fonctionne bien. Qu'en pensez-vous ?

Tags :
rap-fr rim-k clip genezio numero-23
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Gold
  • Generations Freestyle
  • Generations Rookie
  • Generations Rap U.S
  • Generations RAP U.S Gold
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations G-Funk
  • Generations Genezio
  • Generations Drill
  • Generations UK
  • Generations R&B
  • Generations Funk
  • Generations Soul
  • Generations SlowJam
  • Generations NewJack
  • Generations R&B Gold
  • Generations Jazz Funk
  • Generations New R&B
  • Generations Reggae
  • Generations Dancehall
  • Generations Reggaeton
  • Generations Afrobeat
  • Generations West Indies
  • Generations 90's
  • Generations 2000
  • Generations 2010
  • Generations Ninho
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Rohff
  • Generations La Fouine
  • Generations TikTok
  • Generations Girl
  • Generations Poulet Braisé
  • Générations Hype
  • Generations Marseille
  • Generations 101.5 Lyon
  • Generations Belgique
  • Générations 69
  • Generations TikTok
  • Generations Sport
  • Generations Rap Hits