Franglish et Keblack sont la "Génération Impolie"

Encore une connexion dansante bien réussie entre les deux rappeurs congolais.

On croyait que l'été était terminé, mais visiblement, Franglish et Keblack ne sont clairement pas au courant. Les deux artistes ont à nouveau uni leurs forces pour nous proposer un single qui aurait clairement pu concourir pour le titre de tube de l'été. Ça s'appelle "Génération Impolie", et il s'agit d'un titre très dansant, dans lequel on peut notamment ressentir les influences musicales du Congo. Un tube de plus pour les deux artistes, mais au niveau du clip, en revanche, là on a de l'innovation avec cette vidéo tournée sur un champ de courses de chevaux. La sape est excellente, les plans sont très réussis, avec une petite vibe à Peaky Blinders, on valide ! Et vous ?