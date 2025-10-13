Alonzo court toujours après les "Mapessa"

L'obsession de beaucoup de gens malheureusement !

Alonzo n'est clairement toujours pas fatigué. 43 ans, presque 30 ans de rap dans les pattes, mais le rappeur marseillais a toujours les crocs. Dans ce tout nouveau morceau, "Mapessa", accompagné de son clip, l'artiste nous parle de la course à l'oseille, qui pousse tout le monde à faire des dingueries et à s'écarter du droit chemin. D'ailleurs, c'est aussi l'histoire que raconte ce clip, avec des jeunes qui décident de saisir une opportunité illégale, et de fil en aiguille, se retrouvent dans une situation qui leur coûtera la vie. Un morceau qui traduit bien la réalité de la vie dans nos quartiers : l'argent rend fou tout le monde, et c'est très dur de ne pas succomber au chant des sirènes...