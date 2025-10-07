AMK et Dadi vont "Réussir ou Mourir"

Comme 50 Cent, AMK et Dadi ont de grandes ambitions, quitte à y laisser leur vie.

C'est le retour des "Galactiques" de la saison 3 de "Nouvelle Ecole", ou tout du moins, d'une partie AMK et Dadi ont à nouveau unis leurs forces pour nous proposer un nouveau titre à deux, "Réussir ou Mourir". Un titre en mode "célébration", mais où la détermination des deux rappeurs à continuer à tout arracher sur la durée se fait sentir. Pour le clip, ça flex pas mal, avec leurs grosses certifs affichées dès le début de la vidéo, on sent qu'il s'agissait vraiment d'un objectif à atteindre et on les félicite !