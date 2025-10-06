Benab livre le puissant clip de "Ma France"

Avant de raccrocher les gants, Benab a tenu à faire les choses bien.

On reproche souvent aux rappeurs de ne plus raconter grand chose, et de ne plus prendre position sur les sujets politiques. Alors quand ils le font, c'est à souligner et cette semaine, c'est Benab qui s'y colle, avec le clip assez intéressant de "Ma France". Un morceau avec lequel il questionne la société française, ses peurs, ses fixations sur l'immigration et l'islam, et les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui semblent être en train de complètement disparaître. Le tout avec des images souvent tirées de mouvements sociaux, sévèrement réprimés par le régime macroniste : pour la liberté, on repassera...