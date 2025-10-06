H La Drogue et 1Pliké140 mitraillent dans "Seklenland #10"

Un gros son drill bien énervé, on n'en attendait pas moins d'eux.

Si vous avez envie de vous énerver sur un gros son drill pour commencer la semaine, on a ce qu'il vous faut. Le featuring qui vient de sortir entre H La Drogue et 1Pliké140, deux rappeurs de Clamart, est parfait pour ça ! Ça s'appelle "Seklenland #10" et il s'agit de la suite de la série de freestyles qui ont fait connaître H La Drogue. L'ambiance reste donc hyper street, ça kicke salement sur une grosse prod drill, et c'est l'occasion de retrouver le H, 4 mois après la sortie de son dernier clip.