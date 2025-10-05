Naza est sous "Cristalline"

Naza continue de nous envoyer en été avec son nouveau morceau !

Naza revient fort avec "Cristalline", un nouveau clip qui respire les good vibes. Tourné dans les rues de Paris la nuit, le morceau balance entre ambiance chill et énergie dansante, fidèle à ce qu’on aime chez lui.

C’est du Naza tout craché : un son feel good qui met le sourire et donne envie de bouger, même quand l’été est fini. Avec "Cristalline", le chanteur prouve une nouvelle fois qu’il sait garder le soleil dans les oreilles toute l’année.