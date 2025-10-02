Souffrance et Jewel Usain toujours aussi tranchants dans "A plus tard"

Avec un clip simple, mais évocateur, qui nous parle de la course à l'oseille qui commence très tôt et ne s'arrête jamais.

On ne sait pas vous, mais ici on a toujours du mal à se remettre de l'album de Souffrance sorti en mars dernier, "Hiver Automne". Et visiblement, le rappeur compte bien le faire vivre dans le temps, car il vient de dévoiler le clip d'un des extraits du projet. Ca s'appelle "A plus tard" en featuring avec le très bon Jewel Usain, un morceau cynique et ironique au possible, avec un clip qui met en scène la course à l'oseille à différentes époques de la vie. Simple, mais très efficace !