RK fait monter la pression avant sa mixtape "TOPBOY : Tome 1"

Un mini court-métrage en guise de bande annonce, avec un nouvel extrait à la fin : RK a fait les choses bien !

RK avait déjà commencé à faire monter la pression en sortant son featuring avec Ninho, "Sale Etat", la semaine dernière. Un clip qui se comporte bien puisqu'il a déjà largement tapé son million de vues, mais pas question de relâcher la pression : avant la sortie de sa mixtape "Topboy : Tome 1", le rappeur du 77 a l'air bien décidé à montrer qu'il va faire les choses en grand. La preuve, ce petit court-métrage, sur fond d'histoire bien sombre à base de sale mission et de téléphones jetables. Comme il le dit lui-même, rendez-vous le 10 octobre, date de la sortie de la mixtape, pour remettre les pendules à l'heure.