La Rvfleuse et Leto découpent dans "Connexion macabre"

Un feat avec Leto, c'est forcément une bonne idée.

La Rvfleuse est désormais attendu au tournant comme jamais, maintenant qu'il est sorti de prison. Le boug est littéralement partout et on ne devrait pas tarder à avoir droit à un premier album. En attendant, il multiplie les grosses sorties, notamment en featuring et cette semaine on le retrouve en compagnie de Leto, pour le clip du banger "Connexion Macabre". Un morceau qui porte bien son titre : l'ambiance est sombre, street, très agressive, avec une vidéo tournée en pleine rue avec toute l'équipe du quartier. Le rappeur risque de faire très mal dans les prochains mois !