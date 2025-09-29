Monsieur Nov dévoile le clip sensuel de "T'aimes ça"

Y'a pas à dire, Monsieur Nov sait mettre les ambiances qu'il faut pour que ça "glisse".

Monsieur Nov a l'air jeune, mais il a déjà plus de 15 ans de carrière et maîtrise son karaté comme personne. Bien avant TayC, Dadju et plein d'autres, c'est lui le vrai chanteur préféré de ces dames, navigant entre la soul et le RnB avec beaucoup de talent. Il vient de dévoiler son album "Nov", sorti vendredi dernier, et pour pousser un peu le projet, il a décidé de sortir le clip de "T'aimes ça", und es plus gros singles de l'album. Un morceau à l'ambiance "caliente", tout comme le clip, avec beaucoup de sensualité, sur un fond rouge qui sent bien la "passion", pour ne pas dire plus.