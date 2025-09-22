G Herbo toujours aussi fort dans "Reason"

Le kickeur de Chiago n'a rien perdu de son sens de la formule, ni de son sens de la rime.

Ceux qui le suivent depuis l'époque où il s'appelait encore Lil Herb le savent : G Herbo est un des kickeurs les plus chauds de sa génération. Pas un mec des hits ni du top single, mais une vraie plume, qu'on va entendre pas mal fin 2025 puisqu'il a prévu de bientôt sortir un album. Voici d'ailleurs un extrait, nommé "Reason", accompagné de son clip. Un titre fleuve dans lequel Herbo nous raconte son parcours, avec les difficultés rencontrées pour réussir à se couper de la street, le tout avec toujours autant de justesse dans les placements. On vous laisse découvrir tout ça !