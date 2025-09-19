Yvnnis et JRK 19 énervés dans le clip de "Break"

Quand deux kickeurs de la nouvelle génération unissent leurs forces, ça tape !

Pas mal de bons sons et de bons clips au menu cette semaine et parmi eux, le featuring entre Yvnnis et JRK 19 se démarque un peu. Une belle connexion entre deux artistes de la nouvelle génération du 93 et du 94, qui s'intitule "Break" avec une instru un peu new wave, mais très bien faite, sur laquelle les deux artistes déroulent leur flow avec un JRK en feu, et un Yvnnis au flow toujours aussi impeccable. Au niveau du clip, on a de beaux effets visuels, et même un peu de stop motion, on sent que le travail est poussé. Franchement, on valide fort le résultat, et vous ?