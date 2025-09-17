La Rvfleuse en pole position avec "Lewis Hamilton"

Qui va pouvoir arrêter La Rvfleuse ?

Ces dernières années, on assiste à des ascensions éclair avec des artistes qui se hissent d'un coup en top tendance sur toutes les plateformes. Après Ven1 ou encore La Mano 1.9, c'est La Rvfleuse qui vient tout péter en cette fin d'année 2025. Il a déjà collaboré avec de très gros noms du game, avec succès, et cette semaine il revient mettre la pression en solo avec le clip de "Lewis Hamilton". Un titre bien sombre, bien drill, son registre préféré pour le moment, et une fois de plus il s'en sort très bien. Pour le clip, rien de particulier à signaler, à part un sacré gammos, mais en même temps, au vu du titre du morceau, on s'y attendait !