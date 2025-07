Niro et Gazo ne sont "Plus pareil"

Une connexion entre deux poids lourds du rap game actuel.

C'était le gros projet de vendredi dernier : Niro a enfin sorti son nouvel album, "Hayati", son premier depuis plus de deux ans. Un album assez long, très varié, avec des titres où ça kicke, où ça découpe, des registres dans lesquels on a l'habitude de voir le rappeur, et d'autres un peu plus mélodieux, comme "Plus pareil", en feat avec Gazo. Un morceau qui a d'ailleurs eu droit à son clip : une vidéo sans trop d'artifices, avec les deux artistes qui rappent leur couplet, dans une ambiance un peu sombre où le rouge alterne avec le bleu et le noir et blanc côté image. Côté musique, en revanche, on a un refrain assez efficace, qui devrait bien fonctionner sur scène et aussi sur les plateformes de streaming. On vous laisse découvrir tout ça !