Le Saïan Supa Celebration dévoile le clip de "Pa Moli" avec 1T1

Un morceau bien speed, bien incisif !

C'est toujours un plaisir de revoir les anciens du Saïan Supa revenir en pleine forme, avec de nouveaux morceaux ! Cette semaine, on les retrouve en compagnie d'un jeune kickeur guadeloupéen, 1T1, pour un tout nouveau morceau accompagné de son clip. Ça s'appelle "Pa Moli", ce qui veut dire "Ne lâche pas" en créole, et on peut dire que c'est très rythmé, assez entraînant, avec pas mal de phases en créole, ce qui colle bien à l'identité du Saïan, qui ont toujours mélangé les deux langues. Le tout, avec un clip tourné au pays, et avec des paroles assez engagées, on vous laisse découvrir tout ça !