Hamza en lover contrarié dans "Encore une nuit"

Le premier titre de "Mania" a droit à son clip.

Hamza s'est rappelé à notre bon souvenir avec son hit incroyable "Kyky2Bondy", et il a enchaîné rapidement sur un nouvel album, "Mania", sorti le 20 juin. Un projet encore très quali, très musical, et pour lui donner encore un peu de force il vient de dévoiler le clip de l'intro de l'album : "Encore une nuit". Concernant le clip, rien de révolutionnaire, juste Hamza en noir et blanc dans une vidéo assez sombre, devant une voiture, mais le morceau est encore une fois bien réussi. Qu'en pensez-vous ?