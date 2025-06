Mais un "BTRD" qui chante bien !

On vous avait déjà parlé de RnBoi l'année dernière avec beaucoup de compliments, et on va recommencer en 2025, car l'artiste est vraiment intéressant. Et il le montre encore avec son nouveau morceau clippé, "BTRD" dans lequel il nous montre encore toute l'étendue de ce qu'il sait faire vocalement. Le rythme est bon, ça monte dans les aigus, puis ça redescend, tout en restant très à l'aise, franchement, on valide ! Et vous ?