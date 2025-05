Guy2Bezbar signe encore un tube avec "Sangote"

Le G2 est doucement en train de se transformer en guide touristique.

2024/2025, c'est la saison de Guy2Bezbar, clairement. Le rappeur parisien a enfin fait sauter son plafond de verre en devenant un artiste très fortement streamé, qui fait des vrais tubes, notamment "Monaco". On dirait bien que le succès du titre a d'ailleurs transformé Guy2Bezbar en guide touristique, puisque dans son nouveau titre, le name-dropping d'endroits de vacances de luxe a pris une autre ampleur. Le morceau s'appelle "Sangote", et cette fois, l'ambiance c'est "Santorini / St-Tropez". On reste en Méditerranée, et on reste surtout sur quelque chose de très dansant au niveau de l'instru. Pour le flow, on part sur des chuchotements, pourquoi pas, et au niveau du clip, on se retrouve en pleine célébration avec un gros repas, un peu de boisson, des gens bien habillés et un restaurant qui a l'air assez luxueux. Bref, le Guy vit la grande vie !