Zed toujours en place comme "Sauron" dans son nouveau clip

Le membre de 13 Block vient de sortir un nouveau morceau clippé, et c'est une tuerie.

13 Block aura marqué l'histoire de la trap undergroud en France, en réussissant à percer en gardant des lyrics hyper hardcore et des flow inédits, bien loin de ceux qu'on entendait ailleurs dans le game français ou américain. "Vrai négro", "Fuck le 17", "Zidane", "Métagorique", pas besoin de refaire tout leur parcours légendaire. Depuis que les membres sont partis en solo, certains continuent à abreuver le game de flows venus d'ailleurs, comme Zed. Le rappeur de Sevran revient d'ailleurs cette semaine avec un nouveau morceau appelé "Sauron". Une nouvelle démonstration de maîtrise et de style de la part de l'artiste, avec nonchalance, et un beat plutôt lent, un refrain écrit de manière intelligente, bref, encore un très son à ajouter à son compteur !