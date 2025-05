ISS et Fresh la Douille te bricolent un truc sombre dans "Pas Carré"

Un gros feat bien street très réussi.

On commence la semaine avec le clip d'ne connexion 100% banlieue sud, entre le 91 et le 94. Fresh la Douille s'est en effet connecté avec ISS pour nous offrir le clip de leur featuring "Pas Carré". Un morceau sombre, avec une instru un peu trap, avec un sample de violon assez mélancolique et triste, sur lequel nos deux artistes nous racontent leur vie dans la street, soumis à toutes les tentations. Le tout, avec des couplets kickés et un refrain chanté. Pour ce qui est du clip, on a droit à une vidéo bien street, tournée en partie dans une casse automobile, avec également quelques plans filmés au quartier. On vous laisse découvrir tout ça !