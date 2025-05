Kofs rend hommage au rap français dans "Mon école"

Avec des apparitions de la crème du rap FR de l'époque : LIM, Sinik, Rohff, La FOuine, Le Rat Luciano, SNiper, Les Psy4,...

On ne sait pas quand ça va sortir, mais on sait que cet album de Kofs va être un véritable évènement. Car en annonçant son prochain projet solo, "Mon Ecole", le marseillais a également dit qu'une grande partie des stars du rap français des années 2000 allaient venir l'accompagner sur l'album. Et ça commence maintenant, avec la sortie du clip éponyme, dans lequel on retrouve des clins d'œil et des hommages à LIM, Sinik, Le Rat Luciano, Rohff, La Fouine, Kery James, et tellement, tellement d'autres. En fait, presque tous les rappeurs qui ont bercé l'enfance de Kofs sont à l'écran. Mais pas seulement, puisque le marseillais lâche aussi des références dans ses textes, et franchement, c'est plutôt bien fait ! On vous laisse juger avec le clip juste ci-dessous, en tout cas, on a hâte de voir la suite !