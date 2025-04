James Loup revient dans les années 2000 avec "J'voulais être grand"

L'un des derniers talents de "Nouvelle Ecole" nous fait un petit retour en arrière dans ce nouveau clip !

Un petit brin de nostalgie vient de nous revenir avec ce nouveau son. Alors que James Loup a marqué les esprits dans la dernière saison de "Nouvelle École", le rappeur ne compte pas s’arrêter là. Il continue sur sa lancée et prépare la sortie de son EP "50% POUR MAMAN" prévue pour le 13 juin prochain, dont trois singles sont déjà disponibles.

Cette fois, c’est un clip qui attire l’attention, celui du morceau "J'voulais être grand". Entre kickage et mélodie, James Loup alterne chant et rap pour un résultat touchant et authentique. Le visuel nous plonge directement dans les années 2000, avec une coupe en piques, des décors rétro et une ambiance qui sent bon les souvenirs d’enfance. Un clin d'œil à sa jeunesse, à sa génération, et aux rêves d’un gamin qui voulait juste "être grand".

Un bon morceau à ajouter dans la playlist des plus nostalgiques.