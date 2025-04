Lek2i est partout sur le terrain comme "N'Golo Kanté"

De la grosse drill bien sombre, pour un titre très agressif, attention danger !

Toujours à la recherche de nouveaux talents à vous faire découvrir, on s'envole cette fois direction Bobigny, pour vous parler de Lek2i. Un rappeur qui fait les choses plutôt sérieusement depuis plusieurs années, avec des clips sortis de plus en plus régulièrement et cette semaine, il vient de dévoiler le clip de "N'Golo Kanté". Un titre très agressif, sur une instru qui est quasiment du "no melody" et qui laisse toute la place à l'agressivité du rappeur et à la violence des lyrics. En même temps, de la violence, le boug en a vu passer, lui qui s'était engagé dans l'armée et qui a été déployé en Afrique ou en Guyane. Un vrai soldat, qu'on va suivre attentivement !