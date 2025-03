Gazo enflamme la prod dans Hermès !

Le rappeur revient aux sources !

Gazo est bien de retour ! Après son dernier album "Apocalypse" qui a divisé les fans, le rappeur était attendu au tournant ! Il a avait d'ailleurs teasé sur les réseaux sociaux revenir aux sources. Et bien c'est chose faite avec le single "Hermès" où l'artiste est revenu dans ses standards avec une prod bien sombre drill et le tout avec un flow hyper percutant et qui montre encore que le Gazo des "Drill FR" est encore présent ! Alors est-ce le début d'un nouvel arc pour Gazo après son dernier album en demi-teinte ? Affaire à suivre...