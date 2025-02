Sena dévoile "FAIS-LE BIEN"

C'est le premier extrait de son nouvel album !

Après Tchernobyl, La douille de l’été, Assassin’d King, Krvk3n ou encore Asylum, SENA nous embarque cette fois-ci à Madagascar pour le tournage de son tout nouveau clip, "FAIS-LE BIEN".

Premier extrait de son prochain album [CITADELLE], ce titre résonne comme un appel à la détermination et à la motivation, un rappel à chacun de rester focalisé sur ses objectifs et d’avancer quoi qu’il arrive. Un message fort, d’autant plus symbolique que la sortie du morceau coïncide avec l’anniversaire de son fils.

Avec ce visuel tourné dans des paysages aussi bruts que saisissants, SENA continue de marquer les esprits et confirme son talent pour allier fond et forme avec justesse. Un premier extrait qui annonce du lourd pour [CITADELLE] !