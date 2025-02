Kulturr tout en mélo dans "Evident"

Un clip dans un décor assez inhabituel pour l'artiste.

Si vous avez envie d'un son un peu doux à écouter ce weekend, on a exactement ce qu'il vous faut. Le son nous vient de Kulturr, un artiste dont les médias ne parlent pas tellement, mais qui est bourré de talents, notamment dans ce registre RnB (et parfois afro) qu'il maîtrise si bien. Il le prouve une fois de plus cette semaine avec la sortie du clip de "Evident", un nouveau single. Là encore pas d'album annoncé, mais au vu de son talent pour la mélo, de la manière dont ses clips sont tournés, on sent qu'il y a du sérieux et de l'ambition chez l'artiste.