Vacra vous invite à monter sur son "Buggy"

Toujours aussi fort sur la mélo, le Vacra.

Normalement, il n'y a qu'un seul V dans le paysage du rap français, et c'est Vald. Mais comme il commence à être absent depuis un bout de temps, il pourrait bien se faire piquer sa lettre par un autre V, qui cartonne depuis maintenant deux ans : il s'agit bien entendu de Vacra. Pas du tout dans le même registre, Vacra est un des kings de la mélo dans le game, qui a d'ailleurs fait de gros chiffres l'année dernière avec son album "Pygmalion". Le voici de retour cette semaine avec un nouveau single accompagné d'un clip, "Buggy", dans lequel il montre qu'il est toujours aussi fort sur l'aspect musical/mélodique d'un morceau avec cette prod un peu aérienne signée Draco dans ta face et Louis Dureau. Pour le clip, on retrouve 4 go dans un garage en train de prendre des photos, mais l'artiste, lui, n'est pas présent. Ce qui n'enlève rien à la qualité du morceau ! On vous laisse nous dire ce que vous en pensez.