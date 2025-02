Dau et Jewel Usain surprenants dans "Amazed"

Aussi bien au niveau visuel que musical, le clip de Dau et Jewel Usain est une belle réussite.

Peu de candidats issus de "Nouvelle Ecole" ont véritablement lancé leur carrière, et parmi eux, on ne s'attendait pas forcément à voir Dau, qui a terminé sur le podium de la saison 2, marquer le rap game aussi vite avec de gros morceaux ou de gros clips. Mais le rappeur du 91 a plus d'un tour dans son sac, et il revient le prouver cette semaine, avec une nouvelle sortie d'album, après 4 précédents projet plutôt ambitieux.

Cette fois, le projet s'appelle "Amzing", il est disponible depuis aujourd'hui (7 février), et il renferme pas mal de petites pépites, dont le morceau "Amazed", en feat avec Jewel Usain. Sur un sample jazzy très "east coast", l'artiste vient faire kiffer les amoureux de rap, bien aidé par Jewel qui vient assurer un refrain de qualité avec sa voix sucrée. Ce qui frappe également, c'est le clip, avec une esthétique volontairement "old school", jusque dans les sapes du rappeur, qui nous renvoie dans les années 60, avec notamment une scène de poursuite en noir et blanc qu'on aurait pu voir dans les tous premiers films d'action. Le tout, avec une vraie classe et une attitude folle, aussi bien de la part de Dau que de Jewel Usain. Franchement, on valide fort, et on a hâte de voir ce qu'il nous prépare pour la suite !